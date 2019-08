Venerdì 2 Agosto 2019, 16:02

Un 40enne napoletano è stato estratto dall'abitacolo della propria auto, capovolta in tangenziale. L' uomo, soccorso questa mattina, si è ritrovato intrappolato nella Fiat Uno che stava conducendo per dirigersi a Pozzuoli, quando ha perso il controllo del veicolo poco prima dell'uscita per Fuorigrotta.Nella carambola che ha fatto capovolgere l'auto non sono stati coinvolti altri viaggiatori e automobilisti ma sono state necessarie manovre delicate da parte del personale del 118,per consentire all'uomo di uscire dal finestrino dell'auto. L'ambulanza della postazione Areoporto, ha estratto il 40enne che non ha perso coscienza durante le operazioni di soccorso e ha stabilizzato i suoi parametri vitali per trasferirlo d'urgenza all'ospedale Cardarelli dove è stato assistito con un codice rosso.L'automobilista si stava dirigendo a lavoro ma non ricorda nulla del capovolgimento dell'auto ed è in stato di forte shock.