Auto contro moto nel Napoletano: centauro 17enne operato d'urgenza

Domenica 3 Giugno 2018, 20:09 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 20:09

ARZANO - Spaventoso incidente la notte scorsa in Corso D'Amato. È mezzanotte e venti, quando avviene lo scontro tra una Fiat Punto e un Piaggio Liberty 125. Sullo scooter ci sono due giovanissimi, un 23enne di Frattamaggiore alla guida e un 17enne di Crispano. Il conducente dell'auto invece è un 27enne di Afragola, altre tre persone a bordo, tra cui una bambina di quasi due anni. Nell'impatto ad avere la peggio è il giovane di Crispano. È stato trasportato al Cardarelli dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.Grande apprensione sui social per il ragazzo molto conosciuto in città, che tra pochi giorni compirà 18 anni. Intervenuti sul posto i carabinieri di Arzano che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto. Entrambi i mezzi sono sotto sequestro e dalle prime indagini è emerso che lo scooter era senza assicurazione, né revisione, e il 23enne alla guida era sprovvisto di patente idonea. Il 27enne alla guida della Fiat ha riportato traumi giudicati guaribili in 30 giorni.