Auto contro moto nel Napoletano: commerciante muore sul colpo

Sabato 18 Maggio 2019, 13:00

Una distrazione, forse un colpo di sonno e l'impatto diventa inevitabile. Sul selciato di via cardinale Maglione, a Casoria, a pochi passi dalla basilica di San Mauro, resta il corpo senza vita di un uomo di 67 anni, Antonio Granato, residente a Cardito ma titolare di un negozio per la vendita di fiori in piazza Giovanni Pisa. Era a bordo, ieri mattina alle 7,30, di un ciclomotore quando si è scontrato con un'auto di servizio di una società di guardie giurate. Per la violenza dell'impatto il commerciante è deceduto sul colpo.Il conducente dell'auto, una guardia giurata, non ha saputo indicare come è avvenuto l'incidente perché ancora sotto shock. Per lui gli agenti della polizia locale - che, guidati dal comandante Sciaudone, sono intervenuti insieme con i carabinieri della locale compagnia per ricostruire la dinamica dei fatti - hanno immediatamente attivato, come di prassi, le procedure per la verifica di eventuali alterazioni dello stato di coscienza connessa all'assunzione di sostanze stupefacenti e a verificare il tasso alcolemico. Via cardinale Maglione ieri mattina, intanto, è rimasta chiusa al traffico per diverse ore con disagi per i residenti e ripercussioni sulla mobilità dell'intero centro. La salma del malcapitato centauro, su disposizione della Procura di Napoli Nord, è stata trasferita all'istituto di medicina legale dell'Università Federico Il per l'esame autoptico.