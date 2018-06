Martedì 5 Giugno 2018, 17:13

Tragedia sfiorata sulla statale 7 Quater Domitiana, nel napoletano, dove un'auto ha imboccato la strada contromano scontrandosi con altre due vetture e uno scooter che viaggiavano nel corretto senso di marcia. Nel sinistro il centauro è rimasto ferito. A causa dell'incidente, il traffico è rallentato in corrispondenza del km 52,150, in carreggiata nord (direzione Roma), tra le uscite di Monteruscello Sud e Monteruscello Nord. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, il 118 e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.