Mercoledì 7 Agosto 2019, 14:56

Attimo di paura questa mattina in via Acate è Bagnoli, dove l’auto di un agente della polizia locale è stata data alle fiamme. A dare l’allarme, un cittadino che passando in strada ha visto la vettura bruciare. L’operatore si polizia, da quanto si apprende, presta servizio proprio all’interno della sede della X Municipalità. “L’evento ha tutte le caratteristiche di un atto intimidatorio - commenta il presidente Diego Civitillo - ma aspettiamo l’esito delle indagini per poterci esprimere in maniera certa. Speriamo che venga fatta chiarezza al più presto”.