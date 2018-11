Auto di lusso nascoste nei container, rubate a Napoli e destinate in Africa

I finanzieri del comando provinciale di Napoli, unitamente ai funzionari dell’ufficio delle Dogane e Monopoli di Napoli 1, all’interno del locale porto hanno sequestrato 2 container con 4 auto di lusso, pronte per essere imbarcate e destinate all’estero. In particolare, le fiamme gialle del II gruppo Napoli, in sinergia con il locale ufficio antifrode dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito di un’attività infoinvestigativa ed analisi dei rischi eseguita sulle merci containerizzate che quotidianamente transitano dal porto di Napoli, hanno sequestrato, in due distinti interventi, 4 auto di lusso, stivate in 2 container, in procinto di essere esportate verso il continente africano.



Gli immediati accertamenti esperiti dagli operanti hanno consentito di accertare che i veicoli, dal valore complessivo di mercato pari ad euro 380.000, falsamente dichiarati in dogana quali masserizie, erano oggetto di furti perpetrati nel territorio campano ed erano destinati per l’imbarco, al continente africano, il Togo e la capitale Lomè nello specifico.

Venerdì 9 Novembre 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2018 10:45

