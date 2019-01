Lunedì 7 Gennaio 2019, 11:12

Prima le fiamme e poi un forte boato risvegliano bruscamente i cittadini nel cuore della notte. Accade a Bagnoli e più precisamente in via Amedeo Miuri dove hanno prima preso fuoco due auto parcheggiate lungo il marciapiede. A denunciare la cosa è la proprietaria della macchina che per prima è andata in fiamme. «Da tempo sono oggetto di minacce da parte del mio ex compagno che in più occasioni ha preso di mira per proprio la mia vettura. Non so adesso cosa si a accaduto, ma spero di faccia luce al più presto sull’accaduto».Non è l’anno prima volta insomma che la 41enne lamenta di essere al centro di atti intimidatori. Ma nonostante le denunce alle forze dell’ordine nulla sembra essere cambiato. Intanto l’episodio di quest’ultima notte è al centro di indagini.