Mercoledì 11 Aprile 2018

Giugliano. Auto in fiamme fuori al cimitero, automobilista messo in salvo da vigile del fuoco fuori servizio. È quanto accaduto in via Verdi, fuori al cimitero, dove una vettura, è stata distrutta dalle fiamme. Il conducente stava camminando quando all'improvviso la sua Alfa Romeo e stata avvolta dalle fiamme. In quel momento si è trovato a passare un vigile del fuoco fuori servizio che ha immediatamente soccorso il conducente dell'auto facendolo scendere e mettendo la propria auto di traverso per bloccare le vetture in transito. Il pompiere ha allertato i colleghi e in pochi minuti sul posto è sopraggiunto sul posto un mezzo dei vigili del fuoco di Scampia. I pompieri del Gruppo B hanno domato in poco tempo le fiamme. L'incendio, hanno accertato i vigili del fuoco, è scaturito da una perdita di benzina. Per fortuna tutti sono rimasti illesi.