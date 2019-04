Martedì 23 Aprile 2019, 18:56

Tanto spavento tra i residenti del parco di residenza popolare in via Cristoforo Colombo a Volla, a pochi metri dal Distretto territoriale della Asl Napoli 3 Sud, un’automobile parcheggiata lungo i viali è rimasta incendiata. Il fatto si sarebbe verificato in nottata, le fiamme che hanno avvolto la vettura, una Smart di proprietà di un operaio, hanno allertato alcuni residenti della zona che hanno chiamato i vigili del fuoco.Le cause del rogo restano ancora da chiarire. Al momento - indagano i carabinieri della locale stazione - nessuna ipotesi è esclusa: potrebbe essersi trattato di un guasto elettrico ma non è escluso il dolo, sebbene in sede di denuncia non sia emersa nessuna minaccia ai proprietari della macchina incendiata. Le fiamme, nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, hanno danneggiato anche un’altra vettura che era parcheggiata nelle immediate vicinanze della Smart.