Auto in fiamme in un garage, evacuato palazzo nel Napoletano. Incendio doloso

A far scoppiare l’allarme, nella tarda mattinata di oggi, tra i residenti di una palazzina è stata la colonna di fumo nero che in pochi minuti ha avvolto lo stabile, nel quartiere popolare in via Eduardo De Filippo a Volla.



I residenti hanno temuto il peggio: spaventati dal fumo, che all'improvviso e senza alcun motivo apparente proveniva dal garage sottostante: il timore era che a causa delle diverse auto vi potesse essere uno scoppio. In molti hanno immediatamente allertato il 112. Sul posto è sopraggiunto un primo mezzo dei vigili del fuoco che ha provveduto a far evacuare lo stabile, che ospita oltre dieci famiglie, prima di avviare le operazioni di spegnimento. Le fiamme lambivano una Smart parcheggiata all’interno del garage.

APPROFONDIMENTI IL CASO Incendio a Napoli, auto in sosta divorate dalle fiamme alle Fontanelle L'INCENDIO Roghi sul Vesuvio, torna l'incubo di quattro anni fa:... IL ROGO Brucia bisarca con il carico di nove auto,chiusa l'autostrada...



Molti già alla vista del fumo erano già usciti dai rispettivi appartamenti, in particolare quelli residenti ai piani più bassi ormai pieni di fumo. Al termine delle operazioni i vigili del fuoco hanno, infine, consentito il rientro nelle abitazioni. Tanto spavento ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. L’auto è andata completamente distrutta; da un successivo sopralluogo, dei vigili del fuoco e dei carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto, non è stato rinvenuto nulla che possa aver innescato l’incendio ma la pista più attendibile, da alcuni dettagli notati dai militari, resta quella dolosa. Proseguono le indagini.