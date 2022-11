Incendio a Cercola: questa notte alle 4 sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza in via Aldo Moro 13 per domare le fiamme che sarebbero partite da una Ford C Max. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio.

Le fiamme, domate grazie all'intervento dei vigili del fuoco, hanno danneggiato completamente l’auto. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.