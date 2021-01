Auto in fiamme a Qualiano, indagano i carabinieri

Paura in centro a Qualiano. In fiamme una Fiat Punto nella centralissima piazza Rosselli. L'episodio in piena notte è stato segnalato da un utente Facebook sulle pagine social dedicate al comune a nord di Napoli. La vettura era parcheggiata tra altre auto e solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco non sono andate tutte in fiamme. L'odore acre si e poi diffuso tra i vicoli del centro allertando molti residenti. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Dalle immagini di videosorveglianza si capirà se si tratta di autocombustione o se qualcuno ha dato alle fiamme la vettura.

APPROFONDIMENTI IL CASO Attentato al negozio di alimentari,è la seconda volta in un... IL CASO Milano, uomo si dà fuoco vicino alla stazione centrale:... LA VIOLENZA Joseph Capriati accoltellato dal padre, così è...

© RIPRODUZIONE RISERVATA