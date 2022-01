I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco indagano su un incendio divampato questa notte intorno alle 2 in via Cappuccini. Preda delle fiamme un'auto, una Citroen C3, che è andata completamente distrutta.

L'incendio ha danneggiato anche l'insegna di un negozio di elettronica poco distante dalla vettura. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Sono in corso indagini dei carabinieri per definire la dinamica, non si esclude la pista dolosa.