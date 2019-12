Auto in fiamme sotto la pioggia, conducente salvo per miracolo nel Napoletano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLLENA TROCCHIA. Un’auto avvolta dalle fiamme, il conducente riesce a scendere in tempo per salvarsi. Sul posto vigili del fuoco.L’incidente è accaduto ieri, nel tardo pomeriggio lungo via Dante Alighieri, all'incrocio con via San Giacomo. L’auto d’un tratto – molto probabilmente a causa di un corto circuito – ha preso fuoco ed in pochi minuti è stata avvolta completamente dalle fiamme. Il conducente, che era a bordo del veicolo, stava viaggiando tranquillamente quando dal vano motore è uscito prima del fumo e subito dopo le fiamme, un rogo che non si è assopito nonostante la pioggia battente: le fiamme hanno distrutto l’auto.L’uomo è riuscito ad accostare e mettersi prontamente in salvo, alcuni testimoni hanno allertato i vigili del fuoco che giunti sul posto hanno spento il rogo, sebbene ormai l'auto fosse distrutta, e scongiurato il peggio mettendo in sicurezza la zona: nelle vicinanze vi erano diverse auto parcheggiate oltre al traffico veicolare causato anche dalla pioggia. La strada di fatto è rimasta bloccata per diverso tempo a causa dell'incendio e le forze dell'ordine hanno fatto defliure le auto su strade parallele. Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Cercola. Molto probabilmente all’origine dell’incendio un corto circuito del veicolo.