San Giorgio a Cremano, auto in fiamme ​in via San Martino: indagini in corso

Sono le 3.30 del mattino quando i carabinieri intervengono a San Giorgio a Cremano, in via San Marino, 57. Le fiamme ricoprono completamente una Lancia Y che ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento.

Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco le fiamme sono state domate. Danneggiati: lo pneumatico anteriore sinistro, il cofano anteriore e parte dei rivestimenti interni. I carabinieri della locale tenenza stanno indagando sull'accaduto.