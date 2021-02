Auto in mare a Giugliano, multa da seimila euro al proprietario: ha fallito il «collaudo»

Aveva pensato di trascorrere il giorno di San Valentino facendo un giro in spiaggia con il nuovo Suv, a ridosso dell'alveo dei Camaldoli, tra Giugliano e Pozzuoli. Una vettura di grossa cilindrata, ben attrezzata e abbastanza grande da poter affrontare percorsi impervi. Una corsa rapida per divertimento, per goliardia, nella più totale incoscienza. La sabbia e il mare, infatti, non gli hanno lasciato nessun tipo di scampo e non solo è rimasto arenato lungo la battigia ma le acque, leggermente agitate, hanno praticamente risucchiato la macchina fino a spostarla di diversi metri. Protagonista della disavventura un giovane residente lungo il litorale domitio.

Una «prova» dell'auto finita decisamente male: sul posto è infatti giunta la Guardia Costiera, che ha consegnato una multa di ben seimila euro all'automobilista incosciente. Intervenuti anche i vigili del fuoco per ben due volte. La prima volta sono state enormi le difficoltà per tirare via dall'acqua il Suv, diventato pesantissimo tra mare agitato e sabbia. La macchina infatti con il passare delle ore era praticamente quasi sprofondata.

Complice l'alveo dei Camaldoli, dal quale fuoriesce una grossa quantità di acqua con una forza non indifferente, l'auto poteva dirsi quasi persa. I pompieri invece, nel secondo intervento, nel tardo pomeriggio e prima che calasse la notte, sono riusciti a tirarla fuori evitando un nuovo scempio ambientale. L'olio e la benzina prima o poi sarebbero potuti fuoriuscire e inquinare quel tratto di mare che purtroppo, a causa degli scarichi proprio dell'alveo, è già compromesso. La vettura è stata quindi adagiata sulla spiaggia. Il proprietario dovrà rimuoverla a sue spese e pagare una multa salatissima per aver infranto la legge.

Ultimo aggiornamento: 09:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA