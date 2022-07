Giallo al cimitero di Acerra, in fiamme una macchina di una ditta di Caserta

Incendio al cimitero di Acerra: occhi puntati degli investigatori. Erano circa le 23 di ieri, quando i vigili del fuoco sono intervenuti all’interno del camposanto. Il cancello era chiuso ed è stato forzato per consentire l’intervento immediato. I pompieri non conoscevano lo stato delle cose e, allo stesso tempo, temevano che la situazione potesse peggiorare.

È stata trovata in fiamme la macchina operatrice di una ditta con sede legale a Caserta. Non è stata esclusa la natura dolosa e le indagini stanno procedendo a pieno ritmo. Gli agenti di polizia del commissariato locale stanno lavorando al caso per fare chiarezza. La nube nera è stata notata a chilometri di distanza dal posto. Oltre al giallo che avvolge la vicenda, ancora una volta torna a diventare centrale il tema dell’allarme ambientale.