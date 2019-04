Venerdì 26 Aprile 2019, 12:37

Una grossa colonna di fumo nero visibile fino in città. In fiamme un'auto sulla collina di Varano, a pochi passi dagli Scavi archegologici di Stabia. La Citroen era in transito quando il conducente si è reso conto che qualcosa non adava, ha fatto in tempo a scendere dall'auto e mettersi in salvo. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto e distrutto la vettura. Sul posto i vigili del fuoco della stazione di Castellammare che hanno spento l'incendio e la polizia municipale che ha eseguito i rilievi del caso. Intato le forze dell'ordine sono all'opera per capire la natura di un altro incedio che si è propagato nella notte in un'altro quartiere stabiese: Scanzano. All'alba un'altra auto avrebbe preso fuoco a pochi passi da abitazioni e negozi.