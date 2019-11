© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stava consumando una pizzetta dopo essere tornato dal lavoro, quando ungli è caduto addosso, ferendolo in maniera vistosa al capo. È la disavventura occorsa attorno alle 17,30 di questo pomeriggio a un 48enne di San Giorgio a Cremano. L'uomo si trovava all'esterno di un bistrot di via De Lauzieres, quando improvvisamente una Smart proveniente da piazza Troisi ha sbandato, finendo per travolgere il palo poi crollato sullo sventurato.Ancora da accertare le cause del sinistro, con un secondo veicolo - una Fiat Panda - che potrebbe aver urtato l'utilitaria, provocando di fatto il sinistro. Sul caso stanno lavorando gli agenti di polizia del commissariato sangiorgese, che hanno già fermato i due conducenti per le verifiche del caso. Nella circostanza è stata danneggiata anche una tubatura del gas, con i vigili del fuoco costretti a mettere in sicurezza la zona prima dell'intervento dei tecnici. Il 48enne è stato invece trasportato all'ospedale del Mare con una vistosa ferita alla testa, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.