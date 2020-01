Scooter in fuga a Napoli, auto della polizia finisce contro il muro: due agenti in ospedale

Due poliziotti sono finiti in ospedale dopo lo schianto contro un muro a San Giovanni a Teduccio. L' incidente è avvenuto nel pomeriggio ed entrambi i feriti sono stati trasportati dal 118 all'Ospedale del Mare, sebbene abbiano riportato solo traumi lievi.



Gli agenti erano impegnati in un inseguimento di uno scooter su via Comunale delle Murelle quando il centauro è scivolato dal mezzo, fuggendo a piedi. Lo schianto dell'auto dei poliziotti in una delle curve stradali sarebbe stato la conseguenza del voler evitare l'investimento del centauro.



Dunque, dai primi accertamenti effettuati dalla polizia municipale intervenuta con la pattuglia della Centrale Operativa Territoriale, sembra che per evitare di colpire lo scooter, l'auto della polizia di Stato abbia sterzato finendo contro il muro che costeggiava la strada. Nello scontro non sono stati coinvolti altri veicoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA