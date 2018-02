Martedì 13 Febbraio 2018, 19:23 - Ultimo aggiornamento: 13-02-2018 19:23

Traffico in tilt per qualche minuto all’interno della galleria che congiunge Piedigrotta al quartiere flegreo di Fuorigrotta. Una vettura in transito, appena imboccato il tunnel si è ribaltata sul fianco destro finendo prima contro il newjerse e successivamente contro il marciapiede a Ischia limiti della carreggiata. Nessun ferito tra i passeggeri della vettura ma tanta apaura tra i passanti che dopo aver estratto il conducente ed il passeggero, hanno rimesso in strada la vettura in attesa del carro attrezzi.