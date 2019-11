L'auto rimossa non si trova, ragazza beffata due volte: era in un garage

Ultimo aggiornamento: 14:10

Richiedere un finanziamento dopo il furto dell'auto per poterne acquistare una nuova, prima di scoprire che il vecchio veicolo era solo stato rimosso dai vigili urbani. È la grottesca storia di Federica, 26enne insegnante di danza di San Giorgio a Cremano . Lo scorso 17 ottobre, non trovando più la sua fedelissimaparcheggiata lungo via Togliatti, la giovane si rivolge al commissariato locale per sporgere denuncia. Gli agenti contattano il vicino comando di polizia municipale per le verifiche di prassi, ma la macchina, da registro, non risulta presente né interessata da alcun provvedimento di sorta.Federica non si scoraggia, rinuncia momentaneamente - assieme al fratello (i due nella foto) - alle comodità degli spostamenti in auto e si mette alla ricerca di un nuovo mezzo a quattro ruote. Una volta presentata la domanda per la sovvenzione economica, tuttavia, arriva la chiamata dal sapore di beffa: «Pronto, qui è la Municipale di San Giorgio, il suo veicolo si trova nei garage comunale da due settimane, la contattiamo per invitarla al ritiro». Giunta sul posto, il titolare dell'autorimessa spiegherà alla ragazza di aver contattato lui stesso i vigili, vista la scadenza del tempo limite di due settimane previsto dalla legge.«È assurdo - tuona Federica -, se non fosse stato per quel signore la polizia municipale se ne sarebbe infischiata. Dopo avermi assicurato che la mia Seicento non era stata rimossa da loro, volevano anche addebitarmi la tariffa di custodia per questi quattordici giorni. Fortunatamente abbiamo trovato un compromesso». Potrebbe tuttavia non andare altrettanto bene per il finanziamento di 2.500 euro richiesto la settimana scorsa: «Non so ancora se è stato accettato o meno - prosegue la 26enne -, ma mi sono già rivolta a un legale per ottenere dal Comune un risarcimento che mi ripaghi, oltre che di quella somma, anche dei danni morali e delle spese di autobus e Circum causate dalla loro negligenza»., dove è comunque in corso un'indagine interna per comprendere la natura del disguido e individuarne gli eventuali responsabili. Non è la prima volta, purtroppo, che l'organizzazione interna del reparto dei caschi bianchi presta il fianco alle critiche: una recente nota sindacale dell'Usb ha infatti denunciato «un servizio mirato di repressione sosta poco funzionale, che si sta dimostrando vessatorio in modo indiscriminato».