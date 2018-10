Venerdì 5 Ottobre 2018, 13:50 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2018 14:21

Gli agenti di polizia del commissariato di Afragola hanno arrestato Angela Basile, 39enne napoletana, per il reato di tentata estorsione. Gli agenti, mercoledì scorso, sono stati contattati da un uomo che aveva subito il furto della sua autovettura alla fine di settembre, e da due giorni riceveva delle telefonate da un numero privato il cui interlocutore, con voce femminile, dichiarava di potergli restituire l’auto se avesse pagato la somma di mille euro.Nel pomeriggio di ieri, la vittima è stata nuovamente contattata telefonicamente e sempre la voce femminile fissava un appuntamento a Sant’Antimo, dove si sarebbe svolto il pagamento del riscatto per rientrare in possesso dell’autovettura. All’appuntamento si sono recati i poliziotti del commissariato e all’arrivo della donna che ha preteso l’immediato pagamento, sono scattate le manette. Gli agenti in seguito hanno ritrovato l’autovettura, una Fiat 500, in Melito in corso Europa, che è stata restituita alla vittima del furto.