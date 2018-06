Auto rubate, clonate e rivendute: sgominato traffico tra Napoli e Valencia, 15 arresti

Giovedì 28 Giugno 2018, 11:39 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2018 11:46

TORRE ANNUNZIATA - Traffico di auto rubate e armi: cinque arresti in Italia e dieci in Spagna. L'operazione condotta daj carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, coordinati dalla Procura oplontina, ha portato alla scoperta di un gruppo Italo-spagnolo con basi ad Agerola, Santa Maria la Carità e in Toscana, e solidi appoggi a Valencia, dove sono scattati altri arresti.In manette sono finiti Vincenzo Gentile, Liberato Spera e Luigi Milano, poi Rosario Bozzanga e Biagio Melisi.Secondo le ricostruzioni degli investigatori le auto rubate venivano clonate in Toscana con falsificazioni di telai e documenti per arrivare in Spagna in maniera regolare. Un sistema scoperto perché la stessa vettura risultava immatricolata in entrambi i Paesi. La Guardia Civil ha eseguito i dieci arresti a Sueca, vicino Valencia.