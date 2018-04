Auto rubate e nascoste in un fosso per il «cavallo di ritorno» | Video

Venerdì 6 Aprile 2018, 10:36 - Ultimo aggiornamento: 06-04-2018 10:57

Guardia di finanza, un elicottero della sezione aerea di Napoli in perlustrazione operativa sopra la “Terra dei Fuochi” a contrasto degli illeciti ambientali scopre invece un caso di abbandono di auto rubate. Sono state così indirizzate sul posto due pattuglie del gruppo di Aversa che hanno rinvenuto, presso un campo agricolo sito in Gricignano di Aversa (Caserta), 3 veicoli effettivamente provento di furto che verosimilmente erano state momentaneamente lì stoccate per estorcere denaro ai proprietari con la diffusa pratica del “cavallo di ritorno”.Ingegnoso ed insolito il metodo di occultamento: non un deposito o un’autorimessa “sicura”, ma le autovetture (una nuovissima Opel Corsa, una Volkswagen Golf e una BMW Serie 1) erano state nascoste all’interno di un fosso scavato in un terreno agricolo a circa un chilometro dalla strada, accessibile grazie ad una rampa, e qui coperte da un telone verde, così da riprodurre il colore del manto erboso del campo.Gli immediati accertamenti consentivano di verificare come le auto fossero state rubate solo qualche giorno fa. I malcapitati ne avevano denunciato l’avvenuto furto in territori caratterizzati da alta densità delinquenziale, in particolare nei comuni di Caivano, Succivo e Teverola. In quest’ultimo comune, ignoti criminali, dopo aver divelto il cancello, erano riusciti ad introdursi all’interno di una nota concessionaria rubando una fiammante Bmw appena immatricolata e targata ed in attesa di essere consegnata all’acquirente.