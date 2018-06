Giovedì 21 Giugno 2018, 10:55

I carabinieri della stazione di Ottaviano hanno arrestato in flagranza per riciclaggio di auto rubate il 36enne Salvatore Reale, napoletano del quartiere Miano e Luigi Liguori, 47enne, di Acerra. I due, entrambi con precedenti specifici, sono stati sorpresi all’interno di un garage in via Ammirati mentre erano intenti a smontare la Fiat Punto rubata a un 33enne di Marcianise e in possesso di parti meccaniche e di carrozzeria di dubbia provenienza, che sono state sequestrate.Denunciati in stato di libertà per lo stesso reato due 49enni, uno di Acerra e l’altro del luogo, sorpresi alla guida di due furgoni contenenti parti meccaniche e di carrozzeria di verosimile provenienza illecita. Denuncia, infine, anche per una 51enne di via Ammirati proprietaria del garage dove Reale e Liguori stavano smontando il veicolo rubato. Gli arrestati si trovano ora agli arresti domiciliari.