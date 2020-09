«Auto sfasciata a Napoli, i ladri mi hanno portato via finanche i cateteri»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi hanno rubato finanche i cateteri che sono costretto a portarmi dietro perché soffro di una rara patologia, tutto questo è vergognoso. Se prima venivo a Napoli col timore che potesse accadermi qualcosa di brutto, ora mi scoraggio ancora di più e ai giovani come me dico: fate bene ad andar via da questa città».è un imprenditore napoletano di 30 anni, ma vive a Roma da quando 12 anni anni fa ha deciso di lasciare la città dove è nato. Il giovane è rimasto vittima di un raid: mentre era in visita da amici di famiglia nella zona flegrea ha trovato la propria auto distrutta e priva di tutto ciò che c'era all'interno. «L'episodio è l'ennesima dimostrazione che qui è impossibile vivere - dice scoraggiato - ogni volta che vengo a trovare la mia famiglia ho paura finanche di andare a mangiare una pizza con la mia fidanzata. E la conferma di questo timore è ciò che mi è accaduto poche sere fa».«La cosa più vergognosa è che mi hanno rubato finanche medicinali e tre cateteri che devo portarmi dietro quando esco, perché soffro di una patologia che mi costringe a urinare spesso». Il tono di Salvatore, dopo quanto gli è accaduto stato scorso, è di rabbia e sconforto. «Dopo questo episodio sono ancora più scoraggiato e condivido la scelta di tanti miei coetanei di andare via da Napoli. Non ci sono controlli e le istituzioni non sempre assolvono al loro compito. Un esempio è quanto mi è capitato in un ufficio comunale dell'area flegrea, dove un funzionario mi ha chiesto soldi per una liberatoria che in tutti i Comuni italiani costa solo 52 centesimi. Se il cattivo esempio parte dalle amministrazioni pubbliche, mi chiedo cosa possiamo aspettarci?».LEGGI ANCHE Ladri in azione alla maratona di beneficenza: furti nelle auto dei podisti L'imprenditore di origini puteolane ha deciso 12 anni fa di investire e avviare una propria azienda a Roma e abbandonare la propria terra a causa degli innumerevoli problemi che colpiscono sia gli imprenditori sia i normali cittadini. Ma tornato dai parenti nel suo paesino d'origine, lo scorso 5 settembre, Salvatore si è imbattuto nell'ennesimo spiacevole episodio che ha rafforzato la sua condizione che vivere e lavorare lontano da Napoli e dalla Campania sia l'unica valida alternativa per potersi garantire un futuro, se non roseo, per lo meno non nero. Il giovane in visita a Lucrino ha voluto raccontare la propria disavventura al consigliere regionale dei Verdi-Europa Verdeper denunciare la criminalità crescente nel territorio campano: «Sabato sono tornato a Lucrino per far visita a mia mamma. Eravamo in casa di una sua amica. Ho parcheggiato l'auto in strada e al mio ritorno la spiacevole sorpresa: qualcuno si era introdotto all'interno del veicolo dopo aver mandato in frantumi i vetri ed ha portato via i miei oggetti personali, incluse le medicine, un sacchetto di cateteri, trucchi e abiti della mia compagna». «Io da anni vivo nella capitale - continua Salvatore - e lì ho avviato un'attività, distribuendo pesce ai ristoranti sushi in tutta Italia. Continuerò a vivere lì, perché non ho intenzione di ritornare nella mia città». «A dire queste cose mi piange il cuore, perché a Pozzuoli c'è mia mamma, i miei ricordi, la mia vita, il mio cuore ma purtroppo credo che non vi sia alternativa, a Napoli e in Campania per un imprenditore la vita è impossibile. Quello di sabato è soltanto l'ennesimo episodio che si aggiunge a tanti altri che delineano una situazione molto difficile, per non dire impossibile. Spero che un giorno le cose possano migliorare e che vi sia un ritorno alla legalità». Sulla vicenda interviene lo stesso Borrelli: «è davvero triste che tanti giovani decidano di lasciare Napoli e la nostra regione per cercare la fortuna altrove, è doloroso constatare che sempre più imprenditori decidano di non investire nella nostra terra. Non possiamo certo biasimare queste persone, le difficoltà sono oggettive. Per questo bisogna cominciare a creare le condizioni per far in modo che qui vi sia terreno fertile per la legalità, un'economia pulita e la sicurezza dei cittadini».