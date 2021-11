Auto si ribalta a Sorrento, i feriti in ospedale

Un incidente si è verificato intorno alle 17 di oggi lungo via Capo, la strada che congiunge Sorrento a Massa Lubrense. Nel tratto degli alberghi affacciati sul mare il conducente di un'Alfa Romeo, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata.

A lanciare l'allarme altri automobilisti in transito. Sul posto è subito arrivata un'ambulanza del 118 con i sanitari che hanno prestato i primi soccorsi agli occupanti il veicolo che sono stati poi trasferiti nel vicino ospedale Santa Maria della Misericordia per le cure del caso.

APPROFONDIMENTI SARDEGNA Ruba auto al padre e si schianta con gli amici, 14enne in coma a... MASER Treviso, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un... LATINA Incidente a Pontinia, un morto e due feriti sull'Appia: coinvolte...

In via Capo si sono poi portati gli agenti della polizia municipale di Sorrento che hanno chiesto l'ausilio dei vigili del fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento per rimuovere il veicolo rimasto a centro strada. L'incidente ha provocato il blocco del traffico tra Sorrento, Sant'Agata sui due Golfi e Massa Lubrense.