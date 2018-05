Napoli: auto si ribalta in via Miano, 56enne finisce in ospedale

Martedì 15 Maggio 2018, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rocambolesco incidente su via Miano dove, in tarda mattinata, un'automobile si è ribaltata finendo sul marciapiede della carreggiata. Vittima dell'incidente avvenuto sull'arteria cittadina che collega la zona di Capodimonte a Secondigliano, è stata una 56enne napoletana che era alla guida del veicolo ed è stata soccorsa dall'ambulanza del 118.La donna, ricoverata all'ospedale Cardarelli, ha riportato contusioni multiple e traumi in tutto il corpo ma le sue condizioni non sono gravi nonostante la violenta dinamica dell'incidente. Dai primi sopralluoghi effettuati sul posto dai poliziotti municipali della sezione Infortunistica Stradale, comandata da Antonio Muriano, sembra che uno dei motivi principali della perdita di controllo dei veicolo sia stato il pavimento stradale scivoloso a causa delle abbondanti piogge di questa mattina.