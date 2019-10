Napoli, auto contromano sulla folla: l'autista è un ex militare, ha rischiato il linciaggio

Ore 19,30, follia a Fuorigrotta. Un’auto inizia a percorrere contromano e a folle velocità le arterie principali del quartiere occidentale, affollatissimo come sempre a quell’ora di punta: l’autista a bordo imbocca prima contromano viale Augusto, piazza San Vitale, poi viale Giulio Cesare, centrando un passante e iniziando un’allucinante carambola contro le altre macchine che gli arrivano contro.



Sono dieci minuti di puro terrore durante i quali decine e decine - tra passanti e automobilisti - vedono la morte in faccia. A bordo, si scoprirà poco dopo, un uomo di 42 anni originario di Civitavecchia ma domiciliato a Napoli : G.G,ora in congedo, in evidente stato confusionale. I carabinieri del Radiomobile, che lo hanno dopo un inseguimento intercettato e bloccato a Cavalleggeri, riuscendo a sottrarlo al linciaggio della folla inferocita.

Qualcuno capisce subito il pericolo che si sta correndo e allerta le forze dell’ordine: «Correte, qui a Fuorigrotta c’è un pazzo che sta seminando il terrore correndo in senso vietato!». Qualcuno pensa anche che si possa trattare di un’azione terroristica. Immediatamente scatta l’allarme e sul posto vengono fatte confluire gazzelle dei carabinieri e volanti della polizia; in azione entrano anche alcuni gruppi della polizia municipale, con il supporto degli esperti dell’anti-infortunistica di via de Giaxa.

Si scatena un fuggi fuggi generale. Gente che urla, mamme che con i loro bambini cercano riparo nei palazzi o nei negozi, altre auto che rischiano fatali collisioni. La scheggia impazzita che sta seminando il panico è in realtà una Croma color grigio che continua a sfrecciare nella sua folle corsa lungo le vie di Fuorigrotta. Solo una donna viene ferita e poi medicata al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli. Ed è un vero miracolo se il bilancio sia così esiguo: perché le fasi più drammatiche di questa serie di incidenti a catena si verificano proprio in piazza San Vitale, dove il corridore impazzito sfiora anche gli avventori seduti ai tavolini di un bar prima di centrare un’altra macchina sulla quale viaggiano due donne. Un altro pedone viene investito poco dopo. Altre urla, poi le prime sirene delle ambulanze e delle pattuglie che danno la caccia al fuggitivo.

Ma non è ancora tutto. Perché l’ex militare al volante della Croma non si ferma, ed anzi continua a schiacciare l’acceleratore a tavoletta imboccando via Cavalleggeri, un rettilineo che assomiglia ad un velodromo. Ed è qui che G.G. viene neutralizzato dai carabinieri: ora è in caserma, dove sarà anche sottoposto ai test per verificare se abbia agito sotto effetti di alcol o stupefacenti.

Ancora da quantificare il numero delle auto danneggiate, equel che è certo è che sono tante. Quel che resta un po’ ovunque è un lungo tappeto di vetri rotti a terra, pezzi di carrozzeria e - in piazza San Vitale - numerose fioriere distrutte. «È stato un inferno - dichiara Alfredo Colucci, dipendente del ristorante “10 Pasta e ceci” di viale Augusto - improvvisamente abbiamo udito urla disperate e rumore di carrozzerie danneggiate, ho visto quell’uomo travolgere una Agila». Terrore anche tra i clienti ai tavolini del bar in piazza San Vitale: «Ci è passato accanto sfiorandoci in uno slalom da paura, è un miracolo se non siamo stati inevstiti», raccontano alcuni avventori.

«Stefania Rossi, giovane donna residente in viale Giulio Cesare, ha ancora la paura stampata negli occhi: «Abbiamo visto la Croma fiondarsi verso di noi, prima di prendere in pieno gli stalli destinati al parcheggio delle biciclette e di distruggere alcune fioriere. Siamo ancora tutti sotto choc». Restano increduli di fronte a quello che è successo - ma soprattutto rispetto allo scampato pericolo - pure gli avventori che in quei frangenti si trovavano nel Bar Veronique; tra loro c’è anche Pasquale Senese, 20 anni, che racconta: «Ho visto quell’auto che ha iniziato paurosamente a sbandare, iniziando a colpire altre auto in movimento e in sosta». Sarà una lunga notte, per gli investigatori che adesso cercheranno di capire che cosa abbia scatenato la folle corse dell’ex militare.

