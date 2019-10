Napoli, auto sulla folla a Fuorigrotta. La versione del militare: «Stavo scappando»

Un militare efficiente con una carriera brillante e l’avanzamento di grado a caporalmaggiore dell’Esercito. Questa la scalata nel mondo delle forze armate del 42enne che martedì sera, alla guida di una Croma color grigio, si è lanciato contromano, e a folle velocità, nel quartiere Fuorigrotta.

IL FATTO

L’uomo, originario di Civitavecchia e in servizio presso la caserma di Avellino, ha seminato il panico intorno alle 19.30 quando ha imboccato controsenso viale Giulio Cesare, piazza San Vitale e viale Augusto fino a via Cavalleggeri d’Aosta, dove è stato bloccato dai carabinieri e dalla polizia municipale. La carambola contro gli altri automobilisti, e contro i pedoni, avrebbe potuto mettere a segno una strage e invece, per fortuna, e per pura fatalità, non è stato così. Solo una donna, che si trovava nell’abitacolo della propria auto, ha riportato contusioni e traumi: dieci giorni di prognosi. A parte la paura e decine di vetture danneggiate, si aprono molti interrogativi sul gesto folle e pericoloso compiuto dal militare.

L’IDENTIKIT

Il 42enne era in stato di congedo per convalescenza. Da mesi, le sue condizioni psicofisiche richiedevano cure e terapie per le quali era regolarmente seguito, anche da un punto di vista clinico. Dunque, non era la prima volta che il militare si concedeva una pausa forzata dai ritmi della caserma, e non era la prima volta che si recava a Napoli per andare a trovare i genitori, residenti a Fuorigrotta. Martedì sera però, quel malessere con cui combatteva da mesi ha preso il sopravvento e l’uomo si è messo alla guida dell’auto, perdendo completamente il controllo di sé e del veicolo. Quando è stato bloccato, dopo la folle corsa per le strade del quartiere, le sue parole sono state deliranti e hanno lasciato intendere agli agenti che l’uomo soffrisse di manie di persecuzione. «Stavo scappando perché mi stavano inseguendo» avrebbe detto il militare che ha rischiato di essere linciato dalla folla inferocita. «Se dovete spararmi, colpitemi alle gambe» avrebbe ripetuto più volte agli agenti della polizia municipale intervenuti insieme ai carabinieri del Nucleo Radiomobile che lo hanno trattenuto fino al trasferimento in ospedale, con l’ambulanza del 118.



LE INDAGINI

Cocaina, antidepressivi e farmaci ansiolitici. Queste le sostanze rintracciate nel sangue del militare, sottoposto ai test tossicologici e alle cure di pronto soccorso che non hanno reso necessario il suo ricovero. Per il 42enne, assistito anche per un forte stato confusionale, la prognosi è stata di 2 giorni e alle dimissioni è seguita la comunicazione di reato all’autorità giudiziaria. In questo caso, si tratta di due procedimenti, ciascuno dei quali seguirà il proprio iter amministrativo e giuridico. Da un lato c’è il rapporto sugli incidenti stradali e la guida indisciplinata, fuori legge e pericolosa del militare, stilato dalla sezione Infortunistica della polizia municipale comandata da Muriano, dall’altro c’è invece la comunicazione dei reati all’autorità giudiziaria, da parte del nucleo radiomobile dei Carabinieri. In quest’ultimo caso le accuse sono di omissione di soccorso e procurate lesioni. Al momento, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma e la vicenda sarà sottoposta anche al vaglio del tribunale militare.

