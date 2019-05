Giovedì 16 Maggio 2019, 21:08

Un 72enne di Napoli è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale sulla A1 Milano- Napoli, nel tratto tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma. Il sinistro è avvenuto all'altezza del km 638, dove un'autovettura ha tamponato un mezzo pesante. La vittima era alla guida di una Audi A4 che, per cause ancora da accertare, è finita contro un Tir. L'incidente ha provocato rallentamenti e code in direzione Roma.