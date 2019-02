Sabato 16 Febbraio 2019, 18:26

SAN GIUSEPPE VESUVIANO – Un auto in corsa, trancia un tubo del gas, e si da alla fuga. Evitata di poco la tragedia ma tanto panico in via Durelli a San Giuseppe Vesuviano dove, in pochi secondi, un forte odore di gas ha messo in apprensione l’intero centro della cittadina. Gli uomini del commissariato di San Giuseppe Vesuviano insieme alla polizia municipale hanno subito isolato la zona chiudendo le due strade, via Durelli e via Macello, a ridosso della casa comunale. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco che ha immediatamente messo in sicurezza la condotta in attesa degli operai della ditta che gestisce la rete del gas cittadino.