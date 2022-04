Autobus Anm colpito da un sasso a Napoli, la denuncia: «La sicurezza dei lavoratori non è una priorità»

Un autobus dell'Anm, azienda del trasporto pubblico di Napoli, in funzione sulla linea 191 è stato colpito e danneggiato da un sasso lanciato ieri sera in via Argine. A denunciare l'accaduto è il sindacato Usb lavoro privato. Il sasso ha provocato la frantumazione del vetro del finestrino lato autista e un grosso spavento per quest'ultimo, che ha rischiato di ferirsi gravemente. «Come Usb lavoro privato - dichiara il sindacalista Marco Sansone - continuiamo a chiedere, purtroppo invano, maggior controllo del territorio, soprattutto in determinate ore del giorno, e maggiori condizioni di sicurezza per il personale front line dell'Anm.

Evidentemente per azienda e proprietà Comune di Napoli la sicurezza dei lavoratori non è una priorità, esattamente come la qualità del servizio. Anche per questo motivo riteniamo necessario che l'Anm metta finalmente al centro dei suoi interessi il miglioramento generale delle condizioni economiche e normative del personale della prima linea, anziché continuare a favorire poca trasparenza, clientelismo, fuga dalla guida e sprechi aziendali».