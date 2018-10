Domenica 14 Ottobre 2018, 17:38

VICO EQUENSE - Stava viaggiando verso Sorrento quando, all'altezza di Seiano, ha perso il controllo della propria vettura schiantandosi nel cancello che delimità una proprietà privata lungo la statale 145. Brutta avventura per un automobilista, rimasto illeso dopo l'ennesimo incidente lungo la Sorrentina: per lui solo tanta paura, ma nessuna ferita grave. Sul posto i mezzi di soccorso. In tilt il traffico in entrata e in uscita dalla penisola sorrentina in un orario in cui la statale 145 è percorsa da migliaia di turisti e vacanzieri della domenica.