Autostrade Meridionali comunica che, sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, per tre ore notturne, dalle 00:00 alle 3:00 di sabato 5 febbraio, sarà chiusa la stazione di Angri, in uscita per chi proviene da Napoli e da Salerno.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Angri sud o Diramazione SS268.