Stava per oltrepassare i caselli di Castellammare per dirigerti verso Napoli, lo scooter sul quale viaggiava è entrato nella corsia riservata ai possessori di telepass ma la sbarra improvvisamente si è abbassata colpendo l'uomo. Qualcosa durante la segnalazione del transito non ha funzionato l''uomo vedendo il passaggio chiudersi improvvisamente ha provato a frenare, ma inutilmente. E' stato colpito ed è caduto assieme al suo con lo scooter.



Una disavventura che questa mattina, poco dopo le 9, ha bloccato una delle due corsie di transito veloce che si trovano ai caselli stabiesi. Sul posto gli angenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi e i medici del 118. Il centauro è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Leonardo dove ha ricevuto le prime cure. L'uomo sotto choc non ha riportato ferite gravi. © RIPRODUZIONE RISERVATA