A3, Autostrade meridionali ricorre al Tar per riottenere concessione Napoli-Salerno

Autostrade Meridionali S.p.A. informa che in data 3 marzo 2020 la Società ha proposto ricorso dinanzi al Tar Campania – sede di Napoli, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 4 febbraio 2020 ha decretato l’aggiudicazione in favore del Consorzio Stabile SIS S.C.p.A. dell’affidamento in concessione delle attività di gestione e manutenzione dell’Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, nonché di tutti gli atti ad esso connessi. © RIPRODUZIONE RISERVATA