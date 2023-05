Autostrada Salerno-Pompei-Napoli: traffico e «safety car per animali vaganti»

Come sui circuiti della Formula 1. La safety car è entrata in azione questo pomeriggio sull'autostrada Salerno-Pompei-Napoli. L'avviso per gli automobilisti è chiarissimo: «Coda safety car per animali vaganti». E così, nel tratto tra Torre Annunziata e Torre del Greco, in direzione Napoli, s'è creata una lunga fila di auto incolonnati dietro alla safety car. Velocità massima consentita: 35 chilometri orari.