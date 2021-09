Autostrada A3: lavori e uscite chiuse tra Napoli, Pompei e Salerno

Autostrade Meridionali informa che, sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: nelle due notti consecutive di lunedì 20 e martedì 21 settembre, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Pompei est Scafati e l'allacciamento con la Diramazione SS238, in direzione di Salerno.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pompei est Scafati, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada dallo svincolo Diramazione SS268, per proseguire poi in direzione di Salerno; nelle due notti consecutive di mercoledì 22 e giovedì 23 settembre, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto tra la Diramazione SS268 e Angri sud, in direzione Salerno.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Diramazione SS268, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A3 allo svincolo Angri sud, in direzione Salerno; dalle 22 di venerdì 24 alle 6 di sabato 25 settembre, sarà chiuso il tratto tra Angri e Angri sud in direzione Salerno. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Angri, percorrere la viabilità ordinaria a rientrare in A3 allo svincolo di Angri sud verso Salerno.