Autostrade Meridionali, Luigi Massa è il nuovo amministratore delegato

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, a seguito delle dimissioni con efficacia in data odierna del Dott. Giulio Barrel dalla carica di Amministratore Delegato e di Consigliere di Amministrazione della Società, ha cooptato l’Ing. Luigi Massa quale Consigliere, con delibera approvata dal Collegio Sindacale, previa verifica del possesso da parte del medesimo dei necessari requisiti per lo svolgimento della carica.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, deliberato di nominare l’Ing. Massa quale nuovo Amministratore Delegato della Società, attribuendogli i relativi poteri.



Il curriculum vitae dell’Ing. Luigi Massa, unitamente alla dichiarazione di accettazione della carica e di possesso dei requisiti, è disponibile sul sito internet della Società (www.autostrademeridionali.it) nella sezione Assemblee.

Si precisa che, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, l’Ing. Massa non detiene alcuna partecipazione azionaria nella Società.



L’ing. Luigi Massa rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in sede ordinaria il 16 giugno 2021 (in prima convocazione) e, occorrendo, 17 giugno 2021 (in seconda convocazione), come da avviso di convocazione pubblicato in data 7 maggio 2021 e integrato in data odierna in relazione alla nomina dell’Ing. Massa.

L’Avviso di Convocazione e la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno della predetta Assemblea sono disponibili sul sito internet della Società (www.autostrademeridionali.it, nella sezione Assemblee).