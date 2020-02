Il ministero delle Infrastrutture nella quarta seduta pubblica della Commissione di gara per la concessione dell'Autostrada Napoli-Pompei-Salerno (A3) ha confermato oggi il Consorzio SIS quale aggiudicatario provvisorio della nuova concessione. Lo scrive in una nota Autostrade Meridionali aggiungendo di essere in attesa dell'accesso agli atti di gara già richiesto al Mit, al fine di valutare «la sussistenza di possibili motivi di ricorso». © RIPRODUZIONE RISERVATA