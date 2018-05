Venerdì 4 Maggio 2018, 21:18 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 21:18

«Le barriere poste sul viadotto Acqualonga garantivano uno standard di sicurezza di livello superiore in un tratto che non presentava criticità di sorta». Lo ha sostenuto Michele Renzi, direttore di Tronco di Autostrade spa nella deposizione spontanea resa nell'udienza del processo in corso ad Avellino per la tragedia del bus precipitato il 28 luglio del 2013 dal viadotto dell'A16 Napoli-Canosa in cui persero la vita quaranta persone. Renzi, insieme ad un altro dipendente della società Autostrade, ha anche spiegato al giudice monocratico Luigi Buono come avvenivano gli interventi di manutenzione e verifiche del tratto autostradale gestito dal centro di Cassino e ribadito che nessuna anomalia, a cominciare dalle barriere protettive, era mai stata rilevata nel corso dei periodici interventi effettuati.Il giudice ha annunciato la nomina di un perito che verrà ufficializzata nella prossima udienza, fissata per il 16 maggio. Si tratta di Felice Giuliani, docente del dipartimento di ingegneria civile e architettura dell'Università di Parma. Giuliani, che è anche presidente della Siiv (Società italiana infrastrutture viarie) nella sua attività professionale ha progettato strade, ferrovie ed aeroporti. A margine dell'udienza, l'avvocato Sergio Pisani, difensore di Gennaro Lametta, proprietario del bus, in una nota sottolinea gli elementi che «fanno vacillare l'intero impianto accusatorio», relativamente alle condizioni di sicurezza del bus. Nella precedente udienza, Pasquale Favilla, ex dipendente della Volvo e attualmente titolare di un'autofficina specializzata nella manutenzione dei mezzi pesanti, aveva sostenuto che, un mese prima della tragedia, aveva soltanto sostituito i filtri del gasolio. Secondo Pisani, è emerso che lo stesso Favilla chiese ad un suo dipendente di controllare l'impianto di trasmissione del bus, il cui guasto, secondo le perizie della Procura, fu all'origine dell'incidente e che lo stesso Favilla, successivamente interrogato dai giudici, avrebbe ammesso che successivamente alla sostituzione dei filtri del gasolio, Lametta tornò in officina, quindici giorni prima della tragedia, per far controllare i perni dell'impianto di trasmissione. Cosa che avvenne ma, come avrebbe ammesso lo stesso Favilla, «utilizzando semplici chiavi di serraggio e non quelle dinamometriche».