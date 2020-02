Averno, l'acqua verde colpa di un'alga tossica: «Tenere lontani gli animali»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La patina di colore verde nelle acque del lago d'Averno è dovuta alla, una specie di cianobatterio di acqua dolce che produce tossine. A stabilirlo nella giornata di ieri è stato il dipartimento di Ecologia marina integrata dellache nella tarda mattinata ha effettuato una serie di campionamenti nello specchio acqueo flegreo. Operazione compiuta anche dai tecnici dell'Arpac. «Le acque del lago si presentavano di colore verde, ma non si notava in nessun punto l'accumulo di materiale in superficie che era invece evidente il giorno prima», spiega, dirigente di ricerca dell'Anton Dohrn: «Il forte vento delle ultime ore ha evidentemente disperso gli accumuli. Tuttavia già ad occhio nudo si notavano numerose particelle verdi alla superficie del campione prelevato con un retino. Al microscopio le particelle risultavano essere colonie di microalghe, che abbiamo identificato come microcystis aeruginosa. Si tratta di una specie di acque dolci appartenente al gruppo dei cianobatteri, che comprende le più antiche forme di esseri vegetali del nostro pianeta. Potenzialmente sono molto nocive per l'uomo. Stiamo valutando ora anche di effettuare delle analisi molecolari».L'identificazione morfologica della specie di alga è stata confermata alla Stazione Zoologica di Napoli dal dottordella Fondazione Mach di San Michele all'Adige, che è un esperto di cianobatteri. «È necessario ora un intervento delle autorità per mettere in atto misure preventive, anche chiudendo l'accesso al lago, nell'attesa di analisi più approfondite per verificare la presenza di tossine», dice ancora la dottoressa Zingone. Sembra davvero non trovare pace il lago d'Averno. Ad aprile del 2017 si colorò di rosso per la fioritura dell'alga planktronix rubescens, poi, negli ultimi anni almeno un paio di volte complici le esalazioni delle sorgenti sulfuree si è verificata la moria dei pesci. Ora è la volta della microcystis aeruginosa. «Questo cianobatterio produce microcistine, una famiglia di più di 70 tossine fino a 20 volte più potenti del cianuro e della stricnina» continua Zingone: «I pericoli maggiori derivano dal consumo di acqua contaminata. La tossicità della specie, cioè la quantità di tossine prodotte dalle singole cellule, varia da un caso all'altro, per cui vanno effettuate analisi chimiche mirate. Uno degli incidenti più gravi accadde in Brasile, nel 1996, quando 126 pazienti vennero intossicati da acqua contaminata usata per errore per emodialisi». Ma il pericolo più immediato, sottolinea la ricercatrice, è per gli animali che potrebbero abbeverarsi nel lago mentre «effetti diretti, con sintomi quali febbre, vomito, diarrea, irritazioni cutanee si riscontrano nei bagnanti, ma questo per fortuna non rappresenta un rischio in questa stagione».Tra oggi e domani l'Arpac avrà i primi dati relativi alle analisi delle acque campionate che consentirà di avere una fotografia più dettagliata del fenomeno. Ulteriori prelievi sono previsti anche nei prossimi giorni. Ma quale è il fattore d'innesco che ha portato alla proliferazione di questa alga? «Non si può dare una risposta in assenza di un monitoraggio della situazione ambientale nei giorni antecedenti - conclude la dottoressa Zingone - e più in generale in assenza di studi specifici sulle caratteristiche ecologiche del lago d'Averno. In genere questo tipo di fioriture si verifica in condizioni di calma meteorologica, quali quelle dei giorni scorsi, in corpi d'acqua con un elevato contenuto di nutrienti, che potrebbero provenire, ad esempio, da scarichi non controllati».