Minaccia minorenne col coltello, arrestato giovane a Ischia

Martedì 5 Giugno 2018, 10:57 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 10:57

Persecuzioni e minacce, a volte anche a mano armata, nei confronti di una minorenne. E' finito agli arresti domiciliari su disposizione della Procura, P.S. ventiduenne residente a Casamicciola, che negli utlimi tempi aveva preso la pessima abitudine di minacciare e perseguitare una minorenne del posto, ai suoi occhi colpevole di aver creato problemi all'allacciamento di una relazione sentimentale con la sorella di lei, a sua volta minorenne.E dopo ripetute segnalazioni da parte della giovanissima che si è sentita in pericolo, essendo stata in qualche occasione - si legge nel rapporto dei Carabinieri della Compagnia di Ischia - minacciata addirittura con un coltello ed una bottiglia rotta, per atti persecutori è stato alla fine denunciato il giovane, che finora risulta essere incensurato. Nei prossimi giorni, su istanza della difesa, il tribunale del Riesame dovrà decidere se confermare il provvedimento restrittivo oppure revocarlo o modificarlo con un obbligo di residenza coatta. Quanto accaduto a Casamicciola, segnala una delle maggiori criticità per l'isola d'Ischia che è quella dell'aumento esponenziale di casi di violenza, persecuzioni e maltrattamenti vari nei confronti di donne e minori.