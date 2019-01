Bimbo massacrato di botte, la confessione di Tony: «Aveva rotto il letto e ho perso il controllo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 29 Gennaio 2019, 10:00

La banalità del male. Dopo cinque ore di interrogatorio, incalzato dalle domande del pubblico ministero Paola Izzo, Tony Sessoubti Badre, è crollato. «Li ho picchiati perché davano fastidio, rompevano tutto, e non stavano al loro posto. Hanno persino graffiato i mobili della cameretta che avevo appena comprato con un grosso sacrificio economico. Li ho picchiati, si! Qualche pugno. Forse dei calci. Ma non il bastone». Questo il movente del barbaro omicidio di Giuseppe, sei anni compiuti lo scorso novembre, ucciso a bastonate, come si fa per i cuccioli delle foche, sul divano di casa, in Via Marconi a Cardito. Più fortunata è stata la sorellina di sette anni, Noemi, ricoverata ancora in neurochiurgia del Santobono, ormai fuori pericolo, ma con ancora il corpicino segnato dai colpi della mazza da scopa che il convivente della mamma ha utilizzato per «insegnare loro l'educazione e il comportamento». Una punizione che è durata dal sabato sera e fino al primo pomeriggio di domenica, come ha raccontato ai medici che la curavano la bambina, inchiodando così il «compagno di mamma» alle sue gravissime responsabilità sulla morte del povero Giuseppe. Chiuso il verbale, alla presenza dell'avvocato Michele Coronella, del foro di Santa Maria Capua Vetere, il pm Paola Izzo ha disposto il fermo per omicidio volontario aggravato e per tentato omicidio, eseguito dagli agenti del commissariato di Afragola che hanno poi provveduto a portare Tony Sessoubti Badr nel carcere di Poggioreale. Ma il lavoro della Procura di Napoli Nord, diretta da Francesco Greco, non è affatto terminato.