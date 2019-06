Rimandato, aveva tentato il suicidio: 14enne napoletano esce dalla Rianimazione

Sabato 29 Giugno 2019, 17:43 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2019 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prognosi è ancora riservata ma ci sono piccoli progressi nel percorso clinico del 14enne che, lo scorso 22 giugno, si è lanciato dal terzo piano di una palazzina nei pressi di Porta Nolana.Il minore che aveva tentato il suicidio, pochi giorni dopo aver saputo di essere stato rimandato in tre materie, ha trascorso una settimana ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Cardarelli e nel primo pomeriggio di oggi, è stato trasferito al "Trauma Center". Il 14enne napoletano è stato seguito costantemente dall'equipe medica che si è occupata di monitorare i traumi fisici e le lesioni agli organi interni, riportati nella caduta, cercando di stabilizzare le condizioni cliniche del minore al fine di valutare la possibilità di intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni.I sanitari mantengono lo stretto riserbo sulla prognosi, che rimane riservata e non si sbilanciano sulle possibili evoluzioni del quadro clinico del ragazzo che, in ogni caso, è rimasto sempre vigile e non ha mai perso conoscenza neanche al momento dell'impatto al suolo. In ospedale, continua la presenza costante dei genitori e del padre del 14enne che sottolinea come «lo staff di medici e specialisti stia seguendo i maniera eccellente il figlio supportando e affiancandolo anche dal punto di vista umano mostrando grande sensibilità oltre che professionalita».