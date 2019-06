I carabinieri della stazione di Somma Vesuviana hanno tratto in arresto a.m., un 46enne incensurato del luogo, per detenzione di arma clandestina. durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di un revolver con matricola abrasa e 100 cartucce: lo teneva nascosto in un cassetto del comò sotto le lenzuola. il 46enne adesso è in carcere.

Venerdì 7 Giugno 2019, 15:10

