Martedì 15 Ottobre 2019, 08:53

La Fondazione c'è, si vede, ma giuridicamente non esiste. Rischia di deflagrare, andando ben oltre i confini locali, il caso che pone sotto i riflettori la prestigiosa Fondazione forense di Nola, meglio nota come Scuola Bruniana. Ed ora la vicenda potrebbe assumere sviluppi anche giudiziari. Vediamo perché. A dare fuoco alle polveri è stata la decisione presa all'inizio dell'estate dal neo eletto presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nola, Domenico Visone, che subito dopo aver plebiscitariamente vinto le elezioni per il rinnovo della rappresentanza degli oltre 3000 avvocati e 2000 praticanti iscritti in quel distretto giudiziario inizia a spulciare tra i fascicoli del Consiglio, facendo una scoperta a dir poco inquietante: già, perché la Fondazione che assolve a ruoli e impegni anche molto importanti (come quello relativo ai corsi di formazione) giuridicamente è inesistente.Per 18 anni nessuno si è mai preoccupato di registrarla (come invece prevede la legge) presso la Prefettura di Napoli.