Venerdì 21 Settembre 2018, 15:50

Da lunedì 24 a venerdì 28 settembre (ore 9-13) si terranno presso la sala Arengario del Palazzo di Giustizia di Napoli le elezioni per il rinnovo dei comitati dei delegati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per il quadriennio 2019-2022. Dieci le liste per questa competizione elettorale, per un totale di 71 avvocati candidati: al distretto della Corte di Appello di Napoli, in relazione al numero degli iscritti alla Cassa, spettano 9 delegati che corrispondono a 9 seggi. Presidente della commissione elettorale è l’avvocato Giovanni Maria Benincasa, lo spoglio delle schede inizierà lunedì 1 ottobre. Il criterio di attribuzione dei seggi avverrà con il metodo D’Hondt: si tratta di un processo matematico adottato dai sistemi elettorali che utilizzano il metodo proporzionale. Tale sistema prevede che si divida il totale dei voti di ogni lista fino al numero di seggi da assegnare nel collegio, e che si assegnino i seggi disponibili in base ai risultati in ordine decrescente.